💥 Социальные вычеты по НДФЛ можно будет получить в упрощенном порядке

Больше не нужно собирать документы для получения соцвычета. Организации, которые оказывают услуги, сами отправят все сведения в налоговую. Для получения вычета нужно только написать заявление.

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предложено упростить порядок получения социальных налоговых вычетов.

Организации теперь будут сами передавать налоговой всю информацию, которая нужна для получения социальных вычетов. Налогоплательщику достаточно только направить заявление в инспекцию.

Предоставлять документы для упрощенного соцвычета будут такие организации и ИП:

образовательные организации;

ИП, оказывающие образовательные услуги;

медицинские организации;

ИП, осуществляющие медицинскую деятельность;

страховые организации, оказывающие услуги по страхованию;

негосударственные пенсионные фонды;

физкультурно-спортивные организации;

ИП, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта.

Сведения они будут направлять в ФНС электронно, если от клиента поступило заявление.

Налоговики потом в течение 20 рабочих дней разместят эту информацию в личном кабинете налогоплательщика.

Поправки вносят в статью 219 НК РФ.

Норма про упрощенный порядок заработает с вычетов за 2023 год.

Сейчас в упрощенном порядке можно получить имущественный и инвестиционный налоговые вычеты.