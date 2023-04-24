💥 Социальные вычеты по НДФЛ можно будет получить в упрощенном порядке

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в котором предложено упростить порядок получения социальных налоговых вычетов.
Организации теперь будут сами передавать налоговой всю информацию, которая нужна для получения социальных вычетов. Налогоплательщику достаточно только направить заявление в инспекцию.
Предоставлять документы для упрощенного соцвычета будут такие организации и ИП:
образовательные организации;
ИП, оказывающие образовательные услуги;
медицинские организации;
ИП, осуществляющие медицинскую деятельность;
страховые организации, оказывающие услуги по страхованию;
негосударственные пенсионные фонды;
физкультурно-спортивные организации;
ИП, осуществляющие деятельность в области физкультуры и спорта.
Сведения они будут направлять в ФНС электронно, если от клиента поступило заявление.
Налоговики потом в течение 20 рабочих дней разместят эту информацию в личном кабинете налогоплательщика.
Поправки вносят в статью 219 НК РФ.
Норма про упрощенный порядок заработает с вычетов за 2023 год.
Сейчас в упрощенном порядке можно получить имущественный и инвестиционный налоговые вычеты.
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