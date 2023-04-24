Эксперт: сотрудника нельзя наказать за осуждение руководителя

Такое разъяснение дает эксперт Юлия Жижерина в разделе «Клерк.Консультации».
Задали вопрос, как по ТК РФ привлечь работника к ответственности, если он некорректно обсуждает и осуждает действия руководства.
Эксперт пояснила, что если работник нарушает трудовое законодательство или локальные акты, то можно его наказать – объявить выговор или даже уволить.
Но должны быть именно действия или бездействия, нарушающие законодательство или локальные акты, а не просто некие обсуждения.
Иначе наказать нельзя.
Комментарии1
Главный бухгалтер
кароче.... эксперт Юлия Жижерина в разделе «Клерк.Консультации» разрешила всем полвивать своих начальников как угодно - и ничё за это не будет!