Эксперт: сотрудника нельзя наказать за осуждение руководителя

Законодательством не предусмотрена возможность наказать работника за несогласие с начальником, обсуждение или осуждение политики руководства.

Такое разъяснение дает эксперт Юлия Жижерина в разделе «Клерк.Консультации».

Задали вопрос, как по ТК РФ привлечь работника к ответственности, если он некорректно обсуждает и осуждает действия руководства.

Эксперт пояснила, что если работник нарушает трудовое законодательство или локальные акты, то можно его наказать – объявить выговор или даже уволить.

Но должны быть именно действия или бездействия, нарушающие законодательство или локальные акты, а не просто некие обсуждения.

Иначе наказать нельзя.