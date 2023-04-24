ФАС обвиняет «Мираторг» в незаконной рекламе табака

Закон запрещает рекламу любой табачной продукции. За нарушения будет отвечать также группа компаний «Бритиш Американ Тобакко».

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам незаконного размещения рекламы системы нагревания табака «glohyper+».

Обвиняются как торговая сеть «Мираторг», так и группа «Бритиш Американ Тобакко». Об этом сообщается на сайте ФАС.

В торговом зале «Мираторга» распространяется реклама системы нагревания табака «glohyper+». Реклама любой никотиносодержащей продукции запрещена законом.

Если нарушения будут доказаны, то рекламодателю и распространителю рекламы грозит ответственность по ч. 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «О рекламе».