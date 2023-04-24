ФАС обвиняет «Мираторг» в незаконной рекламе табака

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело по признакам незаконного размещения рекламы системы нагревания табака «glohyper+».
Обвиняются как торговая сеть «Мираторг», так и группа «Бритиш Американ Тобакко». Об этом сообщается на сайте ФАС.
В торговом зале «Мираторга» распространяется реклама системы нагревания табака «glohyper+». Реклама любой никотиносодержащей продукции запрещена законом.
Если нарушения будут доказаны, то рекламодателю и распространителю рекламы грозит ответственность по ч. 1 и 2 статьи 36 Федерального закона «О рекламе».
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