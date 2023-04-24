На майских праздниках увеличится число DDoS-атак в 2-3 раза

Больше всего могут пострадать банки и компании из финансового сектора. Злоумышленники скоро начнут использовать нейросети для своих атак.

В 2023 году во время майских праздников может в 2-3 раза увеличится количество DDoS-атак. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на экспертов компьютерной безопасности StormWall.

В зоне риска находятся финансовые организации и банки.

В первом квартале 2023 года от хакерских атак пострадало 32% предприятий из финансовой сферы, 26% – из области электронной коммерции и 14% – из сектора развлечений.

Меньше всего атаковали образовательные учреждения (2%), предприятия производственной сферы (5%) и компании из нефтегазовой отрасли (5%).

«Хакеры одновременно запускали атаки на сайт, сеть и инфраструктуру компании, чтобы нанести ей максимальный вред. Инциденты нанесли большой ущерб бизнесу», – сообщили в StormWall.

Аналитики StormWall считают, что хакеры скоро начнут использовать ChatGPT для усиления атак.