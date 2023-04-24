За что бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности и как избежать суда: важный вебинар

Иногда, как в знаменитом деле Ахмадеевой, отбиваться приходится годами.
Как не попасть в похожую ситуацию, расскажут эксперты на бесплатном вебинаре «Клерка» – «Практические вопросы по исключению рисков привлечения главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности и взыскания с них убытков».
Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов;
и Екатерина Флорова, адвокат адвокатской конторы «Пелевин и партнеры», президент АНО «Столичный медиатор», автор и ведущий тренингов Русской школы управления, Московской Бизнес Школы
объяснят, как бухгалтеру защититься от обвинений в субсидиарке, как исключить риски прямо сейчас и что делать тем, кто уже под подозрением.
Спикеры поделятся опытом и ответят на все ваши вопросы в прямом эфире.
Вебинар уже завтра, 25 апреля в 15:00 мск – зарегистрируйтесь, пока есть места.
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