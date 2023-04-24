За что бухгалтера могут привлечь к субсидиарной ответственности и как избежать суда: важный вебинар

В минувшем году суд рассмотрел почти 7 тыс. заявлений о привлечении к субсидиарной ответственности и почти в половине случаев удовлетворил запросы кредиторов. Главная загвоздка в том, что привлекают к субсидиарке не только директоров и собственников, но и бухгалтеров.

Иногда, как в знаменитом деле Ахмадеевой, отбиваться приходится годами.

Как не попасть в похожую ситуацию, расскажут эксперты на бесплатном вебинаре «Клерка» – «Практические вопросы по исключению рисков привлечения главных бухгалтеров к субсидиарной ответственности и взыскания с них убытков».

Владимир Кузнецов, вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, председатель Общероссийского профсоюза медиаторов;

и Екатерина Флорова, адвокат адвокатской конторы «Пелевин и партнеры», президент АНО «Столичный медиатор», автор и ведущий тренингов Русской школы управления, Московской Бизнес Школы

объяснят, как бухгалтеру защититься от обвинений в субсидиарке, как исключить риски прямо сейчас и что делать тем, кто уже под подозрением.

Спикеры поделятся опытом и ответят на все ваши вопросы в прямом эфире.

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