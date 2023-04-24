Из российских миллиардеров по итогам 2022 года Павел Дуров обеднел больше всех

По оценкам Forbes, состояние Дурова сократилось до $11,5 млрд.
Это могло произойти из-за падения котировок WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и Snapchat – главных конкурентов Телеграма.
С февраля 2022 года акции WhatsApp подешевели на 21%, а Snapchat – почти втрое.
С третьего места в рейтинге российских миллиардеров Дуров переместился на десятое.
При этом количество миллиардеров в России по итогам 2022 года выросло: об этом недавно писали на «Клерке».
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