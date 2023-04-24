Из российских миллиардеров по итогам 2022 года Павел Дуров обеднел больше всех

Согласно рейтингу Forbes, основатель Телеграма за год потерял $3,6 млрд.

По оценкам Forbes, состояние Дурова сократилось до $11,5 млрд.

Это могло произойти из-за падения котировок WhatsApp (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России) и Snapchat – главных конкурентов Телеграма.

С февраля 2022 года акции WhatsApp подешевели на 21%, а Snapchat – почти втрое.

С третьего места в рейтинге российских миллиардеров Дуров переместился на десятое.

При этом количество миллиардеров в России по итогам 2022 года выросло: об этом недавно писали на «Клерке».