Если налоговики не знают о вашем личном имуществе, надо отправить сообщение

Сдать сообщение о наличии объекта налогообложения физлица могут через МФЦ.

Об этом сообщает ФНС в письме от 07.04.2023 № БС-4-21/4257@.

Речь идет о случаях, когда человек не получил налоговое уведомление, но имущество у него есть. То есть, налоговики по какой-то причине не знают, что у налогоплательщика есть облагаемое имущество.

Бланк сообщения утвержден приказом ФНС от 23.12.2022 № ЕД-7-21/1250@. Он вступил в силу с 1 апреля 2023 года.

Сообщение направляется однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.