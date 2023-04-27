Если налоговики не знают о вашем личном имуществе, надо отправить сообщение

Об этом сообщает ФНС в письме от 07.04.2023 № БС-4-21/4257@.
Речь идет о случаях, когда человек не получил налоговое уведомление, но имущество у него есть. То есть, налоговики по какой-то причине не знают, что у налогоплательщика есть облагаемое имущество.
Бланк сообщения утвержден приказом ФНС от 23.12.2022 № ЕД-7-21/1250@. Он вступил в силу с 1 апреля 2023 года.
Сообщение направляется однократно до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Комментарии1
Нас государство приучило всё прятать, а не на показ выставлять. А здесь на тебе, делись информацией.