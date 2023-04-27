Доля переводов по СБП может приблизиться к 100% в 2024 году

В крупных банках доля переводов по системе быстрых платежей уже превышает 70%. При этом Центробанк и Сбербанк считают, что СБП не заменит другие виды денежных переводов.

Центробанк посчитал, что на переводы по системе быстрых платежей приходится не более 20% от общего объема таких операций. Об этом пишет «Коммерсант».

В начале 2023 года в банке «Русские стандарт» по СБП переводили 68% средств, 30% пришлось на карточные переводы и 2% на операции по реквизитам.

Клиенты ПСБ пользуются системой быстрых платежей в 70% случаев. Такие же показатели у Тинькофф-банка. В МКБ на переводы физлиц через СБП приходится 75%, а в ВТБ и Почта-банке около 80%.

«Сейчас прирост переводов через СБП составляет в среднем 30% в месяц», – сообщила зампред правления банка «Русский стандарт» Елена Петрова.

Зампреда правления ВТБ Анатолий Печатников считает, что СБП вполне может вытеснить другие переводы, к концу 2024 года доля таких переводов способна приблизиться к 100%.

Основным крупным игроком на рынке переводов физических лиц остается Сбербанк. После того, как организация ввела комиссии по внутрибанковским переводам на карты, клиенты «Сбера» начали активно пользоваться СБП.

Доля таких переводов в «Сбере» существенно ниже 80%. Поэтому в банке считают, что СБП не заменит другие способы денежных переводов.