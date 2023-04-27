Rutube обновит инфраструктуру за 30 млрд рублей

Rutube собирается построить больше серверов для доставки контента. В конце 2023 года планируют установить CDN-серверы в РФ, Белоруссии, Узбекистане, Казахстане и Армении.

Видеохостинг Rutube, который принадлежит «Газпром-медиа холдингу», собирается догнать по техническим показателям своего зарубежного конкурента – YouTube. Об этом пишет «Коммерсант».

На обновление инфраструктуры и расширение серверных мощностей компании понадобится около 30 млрд рублей.

Эксперты считают, что в закупку войдет как отечественное оборудование, так и иностранное, ввезенное по схеме параллельного импорта.

В программу также входит расширение сети доставки контента (CDN). Технический директор Rutube Ростислав Чернаков сообщил, что в конце 2023 года к 15 CDN-серверам из РФ и Абхазии добавится еще серверы из семи городов РФ. Дополнительные точки будут размещены в Белоруссии, Казахстане, Армении и Узбекистане.

Средняя стоимость одного сервера составит около 2-3 млн рублей. Гендиректор облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков назвал сумму в 30 млрд рублей избыточной для этих целей. Это может быть оправданно, если план по обновлению мощностей рассчитан на пять лет.

Ростислав Чернаков заявил, что намерен в два раза увеличить пропускную способность CDN-серверов Rutube в 2023 году.