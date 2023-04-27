Оператор системы маркировки будет экспериментировать с нейросетями

Нейросети подсвечивают потенциальных нарушителей системы маркировки. Однако внедрять в работу ChatGPT пока что не планируют.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) начал экспериментировать с применением нейросетей в маркировке. Об этом пишут «ТАСС» со ссылкой на председателя совета директоров ЦРПТ Михаила Дубина.

При этом глобальных платов по внедрению нейросетей и ChatGPT в работу национальной системы маркировки товаров пока что нет.

«Есть вопросы к безопасности, сохранности данных, а мы работаем с чувствительной информацией. Но мы активно экспериментируем с нейросетями, какие-то вещи благодаря им можно автоматизировать и упростить, отказаться от некоторых рутинных процессов», – заявил Михаил Дубин.

ЦРПТ применяет системы предикативного анализа на базе нейросетей. Новые технологии определяют потенциально рискованное поведение и оценивают профиль риска.

Контрольно-надзорные органы быстрее обращают внимание на потенциальных нарушителей в системе маркировки и снижают число проверок добросовестного бизнеса.

Система маркировки «Честный знак» действует с 2019 года, ее ввели для борьбы с незаконным оборотом товаров.