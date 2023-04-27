С 1 мая 2023 года пенсии доставлять будут только почтальоны

Пенсионерам не нужно писать заявлений для получения выплат по-новому, переход произойдет автоматически.

С 1 мая 2023 года пенсионеры смогут получать пенсию только на «Почте России», забрать выплаты можно наличными в отделениях почты или деньги доставит почтальон.

Если раньше пенсии могли доставлять сторонние организации, то теперь таким компаниям запретили оказывать эти услуги. Это право будет только у «Почты России».

Переход пройдет автоматически, пенсионерам не нужно писать никаких заявлений.

Правила выплат не изменятся для тех, кто получает пенсии на банковские карты или счета.

Ранее мы писали, что по новому закону доставлять пенсию наличкой могут только организации федеральной почтовой связи.