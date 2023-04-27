Продажи отечественных смартфонов упали на 53%

В первом квартале 2023 года сократились продажи смартфонов отечественных брендов на 53%, до 46,9 тыс. штук. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Марвел-дистрибуции».
Аналитики считают, что смартфоны отечественного производства не выдерживают конкуренции с китайскими брендами.
Помимо этого, большинство моделей из РФ представляют собой бюджетные устройства. Пользователи, которые решают перейти на смартфоны с расширенным функционалом, отказываются от покупки недорогих телефонов.
За первый квартал 2023 года на маркетплейсе Ozon купили на 47% телефонов меньше, чем за три месяца 2022 года. Популярностью пользуются отечественные бренды BQ и Inoi.
Комментарии3
Главный бухгалтер
Китайские российские смартфоны не выдержали конкуренции китайских китайских смартфонов?
Ирина
Лучше и не скажешь. 👍
Алекс
Кто бы сомневался))))