Ипотека от работодателя дорого обойдется предприятиям

Компании могут отказаться от субсидирования ипотеки для своих сотрудников. Им придется платить больше страховых взносов и налогов.

Субсидированная ипотека от работодателя попадает под программу Центробанка по борьбе с околонулевыми ипотечными ставками. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова.

Если раньше промышленные предприятия предлагали своим сотрудникам особые условия для покупки жилья, то теперь это увеличит нагрузку для работодателя в полтора раза.

В адрес банка работодатели делали платеж для своих сотрудников, а в дальнейшем работник вносил минимальные платежи за жилье.

«Сейчас, если работодатель будет пытаться что-то делать для своих работников, например, компенсировать ему ежемесячные платежи, он тут же попадает на страховые взносы, на налоги (обязательство уплаты с этих средств)», – сообщил Алексей Войлуков.

Ранее мы писали, что Центробанк взялся за ограничение ипотеки с низкими ставками.

В апреле 2023 года министр финансов Антон Силуанов заявил, что предприятия обрабатывающей промышленности должны обеспечивать своих работников доступным жильем. В том числе по программе субсидированной ипотеки.