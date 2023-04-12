Банки

ЦБ взялся за ограничение ипотеки с низкими ставками

Теперь по ипотечным кредитам со ставками ниже рыночных банкам нужно сформировать дополнительные резервы.

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Банк России начал ограничивать ипотечные программы с экстремально низкими ставками «от застройщика». Теперь банкам потребуется сформировать дополнительные резервы по таким кредитам, которые были выданы после 15 марта 2023 года. Об этом сообщается в телеграм-канале Центробанка.

«Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость (ПСК) которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы», – сказано в сообщении.

Ограничения коснутся ипотечных договоров со ставками ниже рыночных. Некоторые из них достигают 0,1%, однако стоимость самого жилья искусственно повышается на 20-30%. Из этой разницы застройщик выплачивает банку компенсацию.

В феврале 2023 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что льготная ипотека от застройщика и ипотека с кэшбеком – это попытки «обмануть экономику».

Также ЦБ будет обращаться в правительство, чтобы запретить схемы долевого финансирования жилья.

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