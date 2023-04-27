«Точка» запустила для предпринимателей переводы в грузинской валюте

Платежи в грузинских лари можно отправлять в любые банки Грузии и мира. Раньше такие операции были доступны только в Модульбанке.

Банк «Точка» теперь проводит валютные операции для предпринимателей в грузинских лари. Валюту можно отправить во все банки Грузии и мира. Об этом пишет «ТАСС».

Раньше валютные операции с грузинским лари проводил только Модульбанк.

Предприниматели смогут отправлять платежи в лари во все банки Грузии, а также проводить расчеты в долларах и евро, но только в некоторых грузинских финансовых организациях.

«За прошлый год товарооборот между Грузией и Россией вырос на 52% по сравнению с 2021 годом. Сейчас Россия – один из основных торговых партнеров Грузии, поэтому мы запустили у себя новую валюту, которая поддержит тренд на взаимодействие между странами», – сообщила лидер направления «ВЭД Импорт» в «Точке» Анна Давыдова.

Чтобы сделать перевод предпринимателю надо завести валютный счет. Комиссия за платежи будет зависеть от выбранного клиентом тарифа.