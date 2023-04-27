Бизнес на АУСН теперь может открыть счет в Россельхозбанке

Кроме него в перечне: Модульбанк, Сбер, филиал «Точка» банка «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Банк ВТБ, АК БАРС, Бланк Банк, банк Точка.

Напомним, применять АУСН может бизнес из 4 регионов. При этом надо иметь расчетный счет в одном из уполномоченных банков.

Банки выполняют такие функции:

позволяют своим клиентам направлять уведомления о переходе на АУСН;

передают в ФНС данные операций по счетам клиентов, разметив их на относящиеся и не относящиеся к налоговой базе;

направляют в ФНС корректировки клиентов, связанные с переразметкой операций;

исчисляют НДФЛ с зарплаты сотрудников (при получении от клиентов сведений о доходе) и передают такие сведения в ФНС;

перечисляют налоги клиентов в бюджет.

Сейчас действующий бизнес может перейти на АУСН только с начала года. Но не исключено, что сделают возможность перехода в течение года.