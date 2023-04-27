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АУСН

Бизнес на АУСН теперь может открыть счет в Россельхозбанке

Теперь 11 банков открывают счета плательщикам АУСН. В перечень включен Россельхозбанк.
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Кроме него в перечне: Модульбанк, Сбер, филиал «Точка» банка «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Банк ВТБ, АК БАРС, Бланк Банк, банк Точка.

Напомним, применять АУСН может бизнес из 4 регионов. При этом надо иметь расчетный счет в одном из уполномоченных банков.

Банки выполняют такие функции:

  • позволяют своим клиентам направлять уведомления о переходе на АУСН;
  • передают в ФНС данные операций по счетам клиентов, разметив их на относящиеся и не относящиеся к налоговой базе;
  • направляют в ФНС корректировки клиентов, связанные с переразметкой операций;
  • исчисляют НДФЛ с зарплаты сотрудников (при получении от клиентов сведений о доходе) и передают такие сведения в ФНС;
  • перечисляют налоги клиентов в бюджет.

Сейчас действующий бизнес может перейти на АУСН только с начала года. Но не исключено, что сделают возможность перехода в течение года.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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