Бизнес на АУСН теперь может открыть счет в Россельхозбанке

Кроме него в перечне: Модульбанк, Сбер, филиал «Точка» банка «Открытие», Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Тинькофф Банк, Банк ВТБ, АК БАРС, Бланк Банк, банк Точка.
Напомним, применять АУСН может бизнес из 4 регионов. При этом надо иметь расчетный счет в одном из уполномоченных банков.
Банки выполняют такие функции:
- позволяют своим клиентам направлять уведомления о переходе на АУСН;
- передают в ФНС данные операций по счетам клиентов, разметив их на относящиеся и не относящиеся к налоговой базе;
- направляют в ФНС корректировки клиентов, связанные с переразметкой операций;
- исчисляют НДФЛ с зарплаты сотрудников (при получении от клиентов сведений о доходе) и передают такие сведения в ФНС;
- перечисляют налоги клиентов в бюджет.
Сейчас действующий бизнес может перейти на АУСН только с начала года. Но не исключено, что сделают возможность перехода в течение года.
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