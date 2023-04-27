В РПЦ хотят бороться с искусственным интеллектом. Точнее, хотят запретить его очеловечивать

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ считает, что очеловечивать нейросети нельзя, а об общении с ними людей надо предупреждать специальным дисклеймером.

На неодушевленные программы нельзя переносить человеческие черты, уверены в РПЦ.

«Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, т. е. образа и подобия человека и его качеств как живого существа. Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, т. е. запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы», цитируют «Ведомости» председателя Патриаршей комиссии Федора Лукьянова.

Кроме того, не надо никого вводить в заблуждение: о том, что человек общается с нейросетью, нужно ставить специальное предупреждение.

Нейросети зарубежного происхождения – например, Chat GPT – надо адаптировать не только под российские организации, но и под российскую этику, уверен Федор Лукьянов. А еще от общения с нейросетями надо оградить несовершеннолетних: они опасно влияют на детскую психику.

О том, возьмут ли рассуждения РПЦ на вооружение власти, говорить очень преждевременно, считают эксперты. Хотя бы просто потому, что если принять их в полной мере, это может затормозить развитие российского сегмента ИИ. Кроме того, РПЦ не может вносить никакие законопроекты в Госдуму.