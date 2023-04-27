Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Интернет и IT

В РПЦ хотят бороться с искусственным интеллектом. Точнее, хотят запретить его очеловечивать

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, защиты материнства и детства РПЦ считает, что очеловечивать нейросети нельзя, а об общении с ними людей надо предупреждать специальным дисклеймером.
125
В РПЦ хотят бороться с искусственным интеллектом. Точнее, хотят запретить его очеловечивать
Фото: официальный сайт РПЦ

На неодушевленные программы нельзя переносить человеческие черты, уверены в РПЦ.

«Необходимо установить запрет на применение в программах и технологиях ИИ человеческих голосов, лиц, т. е. образа и подобия человека и его качеств как живого существа. Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, т. е. запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы», цитируют «Ведомости» председателя Патриаршей комиссии Федора Лукьянова.

Кроме того, не надо никого вводить в заблуждение: о том, что человек общается с нейросетью, нужно ставить специальное предупреждение.

Нейросети зарубежного происхождения – например, Chat GPT – надо адаптировать не только под российские организации, но и под российскую этику, уверен Федор Лукьянов. А еще от общения с нейросетями надо оградить несовершеннолетних: они опасно влияют на детскую психику.

О том, возьмут ли рассуждения РПЦ на вооружение власти, говорить очень преждевременно, считают эксперты. Хотя бы просто потому, что если принять их в полной мере, это может затормозить развитие российского сегмента ИИ. Кроме того, РПЦ не может вносить никакие законопроекты в Госдуму.

Комментарии

3
  • Логотип Patoca
    Patoca 6 часов назад

    Бухгалтер

    Фактически нужен запрет на антропоморфизацию программ, технологий, роботов, т. е. запрет на перенесение человеческого образа и его свойств на неодушевленные предметы
    Ядрит-мадрид, а в куклы можно играть? Антропоморфный Матроскин вон на машинке шьет и даже крестиком может

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 4 часа назад

    а об общении с ними людей надо предупреждать специальным дисклеймером

    А нельзя ли каким-нибудь специальным образом помечать сообщества, которые торгуют, но не платят налоги государству?

  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 3 часа назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    предлагаю РПЦ разработать и запустить свою, истино православную нейросеть

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Юзвак Максим
Юзвак Максим
Налоги, взносы, пошлины

Новый порядок уплаты НДФЛ и НДС со старательской деятельности

Минфин подготовил законопроект, устанавливающий особенности налогообложения индивидуальных предпринимателей, занимающихся старательской деятельностью. Рассмотрим предложения об особенностях обложения НДС и НДФЛ этой деятельности.

14
Поиск работы бухгалтеров

🔥Вакансии дня на «Клерке»: топ лучших, на которые стоит откликнуться

Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

222
Логотип Федресурс онлайн
Федресурс онлайн
Право

Быть в курсе бесплатных вебинаров, полезных статей и новостей для бизнеса от «Федресурс онлайн»

Здравствуйте! Вы активно читаете статьи и участвуете в вебинарах АО «Консалтинг онлайн» и сервиса «Федресурс Онлайн»? А хотите быть в курсе других планируемых образовательных мероприятий, изменений законодательства и важных новостей для бизнеса? 

Быть в курсе бесплатных вебинаров, полезных статей и новостей для бизнеса от «Федресурс онлайн»
152
Логотип Ак Барс Банк
Ак Барс Банк
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как исправлять ошибки при платежах в бюджет в 2023 году

В 2023 году перечисление в бюджет налогов и иных обязательных платежей происходит через ЕНС. Введение единого счета должно было, по мнению законодателя, снизить нагрузку на бизнес в части заполнения множества платежек на уплату налогов и взносов.

Как исправлять ошибки при платежах в бюджет в 2023 году
264
Логотип 1С:Апрель Софт
1С:Апрель Софт

АО «Фаберлик» решает задачи контроля качества с помощью отечественного решения 1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА

1С:LIMS Управление лабораторией предприятия – решение для предприятий различного масштаба с дискретным и непрерывным типами производств, которым важно управление качеством на протяжении всего производственного процесса.

АО «Фаберлик» решает задачи контроля качества с помощью отечественного решения 1C:LIMS Управление лабораторией предприятия. Расширение для 1C:ERP и 1C:КА
108
Логотип Константин Чупырь
Константин Чупырь
Субсидиарная ответственность

Из личных историй. Как по «дружбе» меня чуть не довели до субсидиарной ответственности

Легко и не принужденно, под личиной дружеских отношений на меня чуть не «повесили» здание с земельным участком. Рассказ, о том, что с друзьями лучше вообще не иметь никаких коммерческих дел. Посвящается всем, кто соприкасается с активами компании и операциями с ними.

235
Логотип Группа Финансы
Группа Финансы
Налоговые требования

Как ответить на требование налоговой? И чем грозит молчание

Организации или ИП в процессе своей коммерческой деятельности периодически получают письма от ФНС. Налоговики могут потребовать, например, дать пояснения по каким-либо сделкам, погасить задолженность или предоставить недостающие документы. Игнорирование таких запросов грозит бизнесу штрафом и блокировкой счета. 

Как ответить на требование налоговой? И чем грозит молчание
374
Логотип ktarasov
ktarasov
Ведение бизнеса

Самые знаменитые меценаты России – какими были эти люди

Года четыре назад у меня был опыт сотрудничества с благотворительным фондом. И мне стало интересно разбираться в феномене благотворительности, меценатства и почему вообще люди этим занимаются. Расскажу о самых известных русских меценатах.

94
Логотип СберКорус
СберКорус
Налоги, взносы, пошлины

Чек-лист по сдаче отчетности на начало лета: проверьте себя 

В воздухе уже пахнет майской зеленью, дачными шашлыками и долгожданными выходными. В предвкушении всего этого главное – не забыть о сроках сдачи отчетности, многие из которых как раз приходятся на конец весны и начало лета.

Чек-лист по сдаче отчетности на начало лета: проверьте себя 
307
Читать еще