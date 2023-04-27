Трансграничные платежи в долларах скоро исчезнут

Подобная судьба ожидает и внешнеторговые расчеты в евро. Уход от валют «недружественных стран» связан с рисками блокировки счетов.

Сейчас в стране почти не осталось постоянных внешнеторговых расчетов в долларах. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.

Трансграничные расчеты могут прекратиться в евро.

«„Рубль – евро“ еще немного осталось, но тоже сходит на нет потихонечку. Связано это с целым рядом причин – и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата», – сообщил Алексей Моисеев.

За 2022 год экспортные расчеты начали переходить от долларов к юаню. Доля китайской валюты выросла с 0,5% до 16%, а доля рубля – с 12% до 34%.

Только 2% всех внешнеторговых расчетов приходиться на валюты «недружественных стран».