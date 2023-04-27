Трансграничные платежи в долларах скоро исчезнут

Сейчас в стране почти не осталось постоянных внешнеторговых расчетов в долларах. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева.
Трансграничные расчеты могут прекратиться в евро.
«„Рубль – евро“ еще немного осталось, но тоже сходит на нет потихонечку. Связано это с целым рядом причин – и с блокировкой счетов, и с комплаенсом, который занимает недели, и с нежеланием использовать эту валюту, потому что она может не дойти до адресата», – сообщил Алексей Моисеев.
За 2022 год экспортные расчеты начали переходить от долларов к юаню. Доля китайской валюты выросла с 0,5% до 16%, а доля рубля – с 12% до 34%.
Только 2% всех внешнеторговых расчетов приходиться на валюты «недружественных стран».
Комментарии4
Goga Basishvili
Рубль окончательно станет деревянным.
Мечты это ваши или страхи - но вряд ли они сбудутся.
"приходиться на валюты «недружественных стран»."
Никак не пойму, откуда такая проблема с написанием ТСЯ и ТЬСЯ )))
Пётр Пустотачлен картеля
так а дружественных то почти и нет