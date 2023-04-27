Взяточники уже принесли в бюджет 90 млрд рублей, и скорее всего это еще не все. Правда, как бороться с взятками в госзакупках, пока непонятно, говорит эксперт

Всего по коррупционным делам планируется возместить в бюджет около 300 млрд.

Из выступления генпрокурора Краснова можно предположить, что речь скорее всего идет о взыскании в пользу государства штрафов, назначенных коррупционерам по приговору суда, объясняет Антон Свирякин, эксперт по GR, управляющий партнер ООО «ДжиАр.ПРО».

Здесь важно, что исполнительный лист о взыскании штрафа за преступление может быть предъявлен к исполнению только после вступления приговора в законную силу (п.2 ст.103 № 229-ФЗ).

Так что озвученные генпрокурором 300 миллиардов – это лишь ожидаемый на перспективу результат, а 90 миллиардов – это то, что уже подтверждено вступившими в законную силу приговорами в отношении коррупционеров.

Давать перспективам доклада оценку – то же самое, что пытаться составить прогноз погоды на календарный год.

И наконец, если отдельно говорить о противодействии коррупции в сфере госзакупок, то сначала надо добиться правильного применения законодательства о госзакупках самими заказчиками, а этого, при отсутствии единых правил для всех участников конкурентных процедур, добиться практически невозможно.