🕟 Бухгалтеры хотят работать без авралов

Вот бы найти работу поспокойнее, мечтают бухгалтеры. А что, если перейти из коммерции в бюджет?

Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги отмечают, что бухгалтерия везде одна и та же. В бюджете тоже своя головная боль.

«Я хочу такую работу, чтоб отработал день, дверь закрыл и забыл», – мечтают коллеги.

Кстати, бывает и такое. Участники обсуждения рассказывают, что всегда работают по такой схеме: в 18-00 выходят с работы, в отпуске отдыхают без ноутбука. И все успевают.

А вам удается заканчивать рабочий день вовремя, укладываясь в нормы ТК?