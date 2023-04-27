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Бухгалтеры

🕟 Бухгалтеры хотят работать без авралов

Вот бы найти работу поспокойнее, мечтают бухгалтеры. А что, если перейти из коммерции в бюджет?
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Обсуждение этой темы идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Коллеги отмечают, что бухгалтерия везде одна и та же. В бюджете тоже своя головная боль.

«Я хочу такую работу, чтоб отработал день, дверь закрыл и забыл», – мечтают коллеги.

Кстати, бывает и такое. Участники обсуждения рассказывают, что всегда работают по такой схеме: в 18-00 выходят с работы, в отпуске отдыхают без ноутбука. И все успевают.

А вам удается заканчивать рабочий день вовремя, укладываясь в нормы ТК?

Приходится ли вам перерабатывать или вы уходите с работы вовремя?

Комментарии

1
  • Логотип sabre
    sabre 1 час назад

    Да что бухгалтеры вообще знают про авралы? 😦

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Логотип Иван Шестак
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