Как самозанятым получить справку о своих доходах для банка

Сформировать эти электронные документы можно в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог».
Это будут такие документы, подписанные электронной подписью ФНС:
- справки о постановке на учет (снятии с учета) физлица в качестве налогоплательщика НПД;
- справки о состоянии расчетов (доходах) по НПД.
Эти справки являются официальными документами, подтверждающими статус и доходы самозанятого.
Их можно представить, например, в банк с целью получения кредита, поясняет Минфин в письме от 21.03.2023 № 03-11-11/23713.
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