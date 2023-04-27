🚨 Налог по УСН можно уменьшать на фиксированные взносы, уплаченные на ЕНП, без заявления о зачете

Первый способ: платить взносы на КБК ЕНП и сдавать заявление о зачете (по письму Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254).
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 25.04.2023 № СД-4-3/5326@.
ИП уплатил 27.03.2023 фиксированные страховые взносы за 2023 год в размере 9 тыс. рублей платежкой на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП.
Образовалось положительное сальдо ЕНС в размере 9 тыс. рублей.
Сумма аванса по УСН за 1 квартал 2023 года составила 20 тыс. рублей.
В этом случае можно уменьшить аванс на 9 тыс.
Итого аванс по УСН за 1 квартал: 20 000 – 9 000 = 11 000.
Ранее ФНС в письме от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ уже сообщала, что можно платить взносы на КБК ЕНП, не сдавать заявление о зачете, и при положительном сальдо ЕНС уменьшить на взносы налог по ПСН.
Теперь аналогичное разъяснение вышло и для упрощенцев.
Комментарии7
с каждым днем я все думаю почему не сделала карьеру уборщицей)))))
Все встало с ног на голову......
Ирина
Да нет, это просто какая-то 65 позиция из Камасутры.
а налоговики об этом знают? Они даже на платежку-02 неадекватно реагируют. А оказывается даже при платежке-01 можно уменьшать без заявления.
И главное - если можно без заявления, то зачем тогда нужен способ с заявлением???
Вопрос первый, если на ЕНС ранее уплачена просто произвольная сумма. То на какую сумму можно уменьшить аванс без заявления?
На любую которую потом сам захочешь написать в декларации? Или шо? Или нельзя? Или как?
Вопрос второй если ничего не уплачено но счет ЕНС положительный, с прошлого года например. На какую сумму можно уменьшить аванс без заявления?
На любую которую потом сам захочешь написать в декларации? Или шо? Или нельзя? Или как?
А правда зачем тогда 02? Зачем я этот квест разгадывал с заполнением платежки?
И опыт сын ошибок трудных...
И гений... войдите я сам открою.
С неработающим ЕНС всё предельно просто, прозрачно и понятно.
Может хоть к сроку сдачи декларации по УСН за 2023 он заработает, и станет понятно про уменьшение налога.