🚨 Налог по УСН можно уменьшать на фиксированные взносы, уплаченные на ЕНП, без заявления о зачете

В ответ на обращения налоговиков по вопросу уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы ФНС выпустила новое разъяснение, в котором описаны два способа такого уменьшения.

Первый способ: платить взносы на КБК ЕНП и сдавать заявление о зачете (по письму Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254).

Второй способ: платить взносы на КБК взносов ИЛИ на КБК ЕНП и не подавать заявление о зачете (по письму ФНС : платить взносы на КБК взносови не подавать заявление о зачете (по письму ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@ ).

должно быть положительное сальдо ЕНС в размере не менее суммы уменьшения аванса по УСН.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 25.04.2023 № СД-4-3/5326@.

Пример ИП уплатил 27.03.2023 фиксированные страховые взносы за 2023 год в размере 9 тыс. рублей платежкой на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП. Образовалось положительное сальдо ЕНС в размере 9 тыс. рублей. Сумма аванса по УСН за 1 квартал 2023 года составила 20 тыс. рублей. В этом случае можно уменьшить аванс на 9 тыс. Итого аванс по УСН за 1 квартал: 20 000 – 9 000 = 11 000.

Ранее ФНС в письме от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ уже сообщала, что можно платить взносы на КБК ЕНП, не сдавать заявление о зачете, и при положительном сальдо ЕНС уменьшить на взносы налог по ПСН.

Теперь аналогичное разъяснение вышло и для упрощенцев.