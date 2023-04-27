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ЕНП (единый налоговый платеж)

🚨 Налог по УСН можно уменьшать на фиксированные взносы, уплаченные на ЕНП, без заявления о зачете

В ответ на обращения налоговиков по вопросу уменьшения налога по УСН на фиксированные взносы ФНС выпустила новое разъяснение, в котором описаны два способа такого уменьшения.
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Первый способ: платить взносы на КБК ЕНП и сдавать заявление о зачете (по письму Минфина от 20.01.2023 № 03-11-09/4254).

Второй способ: платить взносы на КБК взносов ИЛИ на КБК ЕНП и не подавать заявление о зачете (по письму ФНС от 31.01.2023 № СД-4-3/1023@).

В этом случае на последнее число квартала должно быть положительное сальдо ЕНС в размере не менее суммы уменьшения аванса по УСН.

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 25.04.2023 № СД-4-3/5326@.

Пример

ИП уплатил 27.03.2023 фиксированные страховые взносы за 2023 год в размере 9 тыс. рублей платежкой на КБК фиксированных взносов или на КБК ЕНП.

Образовалось положительное сальдо ЕНС в размере 9 тыс. рублей.

Сумма аванса по УСН за 1 квартал 2023 года составила 20 тыс. рублей.

В этом случае можно уменьшить аванс на 9 тыс.

Итого аванс по УСН за 1 квартал: 20 000 – 9 000 = 11 000.

Добавим, что в письме от 31.01.2023, на которое ссылается ФНС во втором способе, ничего не сказано про уплату на КБК ЕНП без заявления. В этом письме идет речь про уплату взносов на КБК взносов (платежкой-02).

Ранее ФНС в письме от 31.03.2023 № СД-4-3/3898@ уже сообщала, что можно платить взносы на КБК ЕНП, не сдавать заявление о зачете, и при положительном сальдо ЕНС уменьшить на взносы налог по ПСН.

Теперь аналогичное разъяснение вышло и для упрощенцев.

Комментарии

7
  • Логотип Ольга Буряк
    Ольга Буряк 42 минуты назад

    с каждым днем я все думаю почему не сделала карьеру уборщицей)))))

  • Логотип Елена Валерьевна1
    Елена Валерьевна1 40 минут назад

    Все встало с ног на голову......

    • Логотип buhkompas
      buhkompas 27 минут назад

      Ирина

      Да нет, это просто какая-то 65 позиция из Камасутры.

  • Логотип бух2007
    бух2007
    39 минут назад

    а налоговики об этом знают? Они даже на платежку-02 неадекватно реагируют. А оказывается даже при платежке-01 можно уменьшать без заявления.

    И главное - если можно без заявления, то зачем тогда нужен способ с заявлением???

  • Логотип Buhbuhbuhbuhbuh
    Buhbuhbuhbuhbuh 30 минут назад

    Вопрос первый, если на ЕНС ранее уплачена просто произвольная сумма. То на какую сумму можно уменьшить аванс без заявления?

    На любую которую потом сам захочешь написать в декларации? Или шо? Или нельзя? Или как?

    Вопрос второй если ничего не уплачено но счет ЕНС положительный, с прошлого года например. На какую сумму можно уменьшить аванс без заявления? 

    На любую которую потом сам захочешь написать в декларации? Или шо? Или нельзя? Или как?

    А правда зачем тогда 02? Зачем я этот квест разгадывал с заполнением платежки?

    И опыт сын ошибок трудных...

    И гений... войдите я сам открою.

  • Логотип Desperado
    Desperado 16 минут назад

    С неработающим ЕНС всё предельно просто, прозрачно и понятно.
    Может хоть к сроку сдачи декларации по УСН за 2023 он заработает, и станет понятно про уменьшение налога.

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