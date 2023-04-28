Власти возьмутся за борьбу с теневой занятостью

Разработают новые меры по снижению теневой занятости. Этот вопрос обсуждали на стратегической сессии в Правительстве.

В частности, планируют использовать большие данные для мониторинга компаний. Если обнаружат признаки теневой занятости, будут проводить проверки.

На региональном уровне будут определять приоритетные отрасли с наибольшим риском теневой занятости и устанавливать ежегодные целевые показатели ее снижения, передает РБК.

Кроме того, планируют ввести меры поддержки компаний, которые платят достойную белую зарплату.

Кстати, в законопроекте, который вводит новый закон о занятости, есть норма о реестре недобросовестных работодателей. Его будет вести Минтруд. Реестр будет в открытом доступе.