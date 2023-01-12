👉 Работодателей с неоформленными сотрудниками внесут в специальный реестр

Такая норма заложена в законопроекте, который внесен в Госдуму.
Речь идет о новом законе о занятости, который должен заработать с 2024 года.
Вести реестр недобросовестных работодателей будет Минтруд.
Противодействию нелегальной занятости посвящена статья 61 нового закона.
Нелегальная занятость – это привлечение к труду граждан в нарушение установленного ТК РФ порядка оформления трудовых отношений.
Власти будут выявлять и пресекать факты нелегальной занятости, стимулировать работодателей и граждан к легализации трудовых отношений.
Жалобы граждан на нерадивых работодателей, которые не оформляют трудовой договор, будут рассматривать на региональных межведомственных комиссиях.>>
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