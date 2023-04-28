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Налоги, взносы, пошлины

Производители валенок получили право на налоговую отсрочку

Расширили перечень отраслей с сезонным характером, которые имеют право на отсрочку по уплате налогов.
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Опубликовано постановление Правительства от 24.04.2023 № 644.

Оно вносит поправки в постановление от 06.04.1999 № 382.

В статье 64 НК РФ прописаны основания для отсрочки и рассрочки налогов. Одно из них – если производство товаров носит сезонный характер.

В перечень таких производств внесли производителей валяльно-войлочной обуви.

Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь – декабрь, пояснили в кабмине.

Для получения отсрочки по этому основанию компания должна подать в ИФНС заявление и документ о том, что доля сезонных доходов составляет не менее 50%.

Комментарии

2
  • Логотип fressigran@
    fressigran@ 7 часов назад

    Главный бухгалтер

    А лапти тож?

    • Логотип IriEro
      IriEro
      6 часов назад

      Ирина

      Неужели щи хлебать нечем?

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