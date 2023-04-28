Производители валенок получили право на налоговую отсрочку

Опубликовано постановление Правительства от 24.04.2023 № 644.
Оно вносит поправки в постановление от 06.04.1999 № 382.
В статье 64 НК РФ прописаны основания для отсрочки и рассрочки налогов. Одно из них – если производство товаров носит сезонный характер.
В перечень таких производств внесли производителей валяльно-войлочной обуви.
Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь – декабрь, пояснили в кабмине.
Для получения отсрочки по этому основанию компания должна подать в ИФНС заявление и документ о том, что доля сезонных доходов составляет не менее 50%.
Комментарии2
Главный бухгалтер
А лапти тож?
Ирина
Неужели щи хлебать нечем?