Производители валенок получили право на налоговую отсрочку

Расширили перечень отраслей с сезонным характером, которые имеют право на отсрочку по уплате налогов.

Опубликовано постановление Правительства от 24.04.2023 № 644.

Оно вносит поправки в постановление от 06.04.1999 № 382.

В статье 64 НК РФ прописаны основания для отсрочки и рассрочки налогов. Одно из них – если производство товаров носит сезонный характер.

В перечень таких производств внесли производителей валяльно-войлочной обуви.

Производители такой обуви зависят от сезонных поставок овечьей шерсти. Рентабельное производство продукции возможно с июля по декабрь. При этом время массового спроса на их продукцию приходится на сентябрь – декабрь, пояснили в кабмине.

Для получения отсрочки по этому основанию компания должна подать в ИФНС заявление и документ о том, что доля сезонных доходов составляет не менее 50%.