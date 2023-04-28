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Земельный налог

В этом году земельный налог надо считать по прошлогодней кадастровой стоимости

В общем случае база для налога за земельный участок определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в ЕГРН, на начало года. Но в этом году есть свои особенности
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При расчете налога за 2023 год надо учитывать кадастровую стоимость участка по состоянию на 01.01.2022. Это правило применятся, если кадастровая стоимость на 01.01.2022 меньше, чем на 01.01.2023.

То есть, повышения налога в 2023 году по сравнению с 2022 годом не будет.

Исключение составляют случаи, когда кадастровая стоимость земельного участка увеличилась вследствие изменения его характеристик.

Об этом напоминает Минфин в письме от 24.03.2023 № 03-05-04-02/25823.

Комментарии

1
  • Логотип Yaloox
    Yaloox
    5 часов назад

    НатальяБухгалтерия

    Шах и мат)))

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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Docrobot
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