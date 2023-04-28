Увеличили размер соцвычета по НДФЛ

Опубликован Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ.
Кроме того, увеличен размер социального налогового вычета на обучение детей – с 50 до 110 тыс. рублей.
Новый лимит по соцвычету начнет работать с 2024 года.
Кстати, с 2023 года планируют ввести упрощенный порядок получения соцвычетов. Такой законопроект разработали в правительстве.
Комментарии1
Кстати:
Законопроектом № 343435-8 на странице 117 (номера указаны вверху каждой страницы PDF-файла) предусмотрено, что документы для вычета "представляются организациями и индивидуальными предпринимателями <...> в налоговые органы в электронной форме <...> на основании письменного заявления налогоплательщика при наличии у указанных организаций и индивидуальных предпринимателей технической возможности".
То есть формально медицинскую тайну пациента без его согласия в налоговые органы передавать не будут.
Надеюсь, что при внесении технических уточнений в законопроект № 343435-8 перед повторным внесением в Госдуму указанный порядок будет сохранен, и что Правительство включит в состав технических уточнений положение, что указанное заявление не может включаться медицинскими организациями и ИП в оферту или иные стандартные условия, обязательные для всех пациентов.
Ведь есть медицинские манипуляции конфиденциального характера вроде анализов на гепатит и другие инфекционные заболевания.
И не все люди захотят светить эти манипуляции персоналу местной ИФНС по месту своего жительства - особенно в маленьких городах.