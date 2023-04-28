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Социальный вычет

Увеличили размер соцвычета по НДФЛ

Социальный налоговый вычет по НДФЛ (на лечение, обучение, фитнес, добровольное страхование) увеличили со 120 тыс. до 150 тыс. рублей.
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Опубликован Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ.

Кроме того, увеличен размер социального налогового вычета на обучение детей – с 50 до 110 тыс. рублей.

Новый лимит по соцвычету начнет работать с 2024 года.

Кстати, с 2023 года планируют ввести упрощенный порядок получения соцвычетов. Такой законопроект разработали в правительстве.

Комментарии

1
  • Логотип Yuriev
    Yuriev 4 часа назад

    ... с 2023 года планируют ввести упрощенный порядок получения соцвычетов. Такой законопроект разработали в правительстве.

    Кстати:

    Правительство отозвало из Госдумы законопроект с поправками в Налоговый кодекс <...>. «В законопроект необходимо внести ряд технических уточнений до направления в Государственную думу», – сообщили в кабмине.

    Источник - https://www.klerk.ru/buh/news/569620/

    Законопроектом № 343435-8 на странице 117 (номера указаны вверху каждой страницы PDF-файла) предусмотрено, что документы для вычета "представляются организациями и индивидуальными предпринимателями <...> в налоговые органы в электронной форме <...> на основании письменного заявления налогоплательщика при наличии у указанных организаций и индивидуальных предпринимателей технической возможности".

    То есть формально медицинскую тайну пациента без его согласия в налоговые органы передавать не будут.

    Надеюсь, что при внесении технических уточнений в законопроект № 343435-8 перед повторным внесением в Госдуму указанный порядок будет сохранен, и что Правительство включит в состав технических уточнений положение, что указанное заявление не может включаться медицинскими организациями и ИП в оферту или иные стандартные условия, обязательные для всех пациентов.

    Ведь есть медицинские манипуляции конфиденциального характера вроде анализов на гепатит и другие инфекционные заболевания.

    И не все люди захотят светить эти манипуляции персоналу местной ИФНС по месту своего жительства - особенно в маленьких городах.

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