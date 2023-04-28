Центробанк поддержал идею сделать льготную ипотеку на «вторичку»

Адресные льготы будут направлены на поддержку конкретных категорий населения, а не застройщиков.

Программы льготной ипотеки собираются адресно распространить на рынок вторичной недвижимости. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на главу Центробанка Эльвиру Набиуллину.

Адресные льготы по ипотеке на «вторичку» станут эффективной антикризисной мерой.

«Адресные программы, это все-таки не поддержка застройщиков, а поддержка конкретных категорий людей, и не важно, как они улучшают свои жизненные условия, – покупая жилье на первичном рынке или на вторичном рынке, поэтому, на наш взгляд, можно было бы распространить на вторичный рынок», – сообщила Эльвира Набиуллина.

Ранее мы писали, что число ипотечных кредитов за март 2023 года выросло на 30%. Самой популярной стала программа «Семейной ипотеки».