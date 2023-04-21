В марте количество ипотечных кредитов выросло на 30%

Выдачи рыночной ипотеки в марте 2023 года выросли на 30%, а льготной – на 40%. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на аналитиков Центробанка.
В марте 2023 года объем выданных ипотечных кредитов составил277 млрд рублей,это на 30% больше, чем в феврале. Тогда на покупку жилья взяли 213 млрд рублей.
Объем льготной ипотеки также увеличился, но уже на 40%. С 209 млрд рублей в феврале до 293 млрд рублей в марте.
Темпы оформления ипотечных кредитов сопоставимы со среднемесячными выдачами в 2021 году.
Кредиты по самой популярной программе «Семейной ипотеки» увеличились на 42%, их объем составляет143 млрд рублей.
На 32% больше кредитов оформляли на покупку жилья в новостройках по «Льготной ипотеке» (119 млрд рублей). Зачастую такие договоры заключались вместе с программой «ипотека от застройщика» со ставками на 5% выше, чем были в начале 2023 года.
Ранее мы писали, чтос 30 мая 2023 года банки должны дополнительно сформировать резервы по ипотеке с низкими «околонулевыми» ставками.
Комментарии