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Ипотека

В марте количество ипотечных кредитов выросло на 30%

Самой популярной стала программа «Семейной ипотеки», по которой объем кредитов вырос на 42%.
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Выдачи рыночной ипотеки в марте 2023 года выросли на 30%, а льготной – на 40%. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на аналитиков Центробанка.

В марте 2023 года объем выданных ипотечных кредитов составил277 млрд рублей,это на 30% больше, чем в феврале. Тогда на покупку жилья взяли 213 млрд рублей.

Объем льготной ипотеки также увеличился, но уже на 40%. С 209 млрд рублей в феврале до 293 млрд рублей в марте.

Темпы оформления ипотечных кредитов сопоставимы со среднемесячными выдачами в 2021 году.

Кредиты по самой популярной программе «Семейной ипотеки» увеличились на 42%, их объем составляет143 млрд рублей.

На 32% больше кредитов оформляли на покупку жилья в новостройках по «Льготной ипотеке» (119 млрд рублей). Зачастую такие договоры заключались вместе с программой «ипотека от застройщика» со ставками на 5% выше, чем были в начале 2023 года.

Ранее мы писали, чтос 30 мая 2023 года банки должны дополнительно сформировать резервы по ипотеке с низкими «околонулевыми» ставками.

Комментарии

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