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Инвестиции

«Норникелю» порекомендовали не выплачивать дивиденды за 2022 год

По итогам 2022 года организация заработала в 10 раз меньше, чем годом ранее. Выплаты инвесторам решили отложить.
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Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» принял решение не выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

На такое решение повлияли финансовые результаты организации, а также трудности со сбытом продукции из-за санкционного давления.

«Традиционные логистические цепочки были разрушены, а инвестиционные проекты потребовали серьезной корректировки», – сказано в сообщении.

За 2022 год компания заработала 437 млн долларов, что в 10 раз меньше, чем в 2021 году.

Если в 2023 году денежный поток «Норникеля» будет положительный, то инвесторам будут выплачивать промежуточные дивиденды.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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