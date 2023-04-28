«Норникелю» порекомендовали не выплачивать дивиденды за 2022 год

По итогам 2022 года организация заработала в 10 раз меньше, чем годом ранее. Выплаты инвесторам решили отложить.

Совет директоров ПАО «ГМК «Норильский никель» принял решение не выплачивать акционерам дивиденды по итогам 2022 года. Об этом сообщается на сайте компании.

На такое решение повлияли финансовые результаты организации, а также трудности со сбытом продукции из-за санкционного давления.

«Традиционные логистические цепочки были разрушены, а инвестиционные проекты потребовали серьезной корректировки», – сказано в сообщении.

За 2022 год компания заработала 437 млн долларов, что в 10 раз меньше, чем в 2021 году.

Если в 2023 году денежный поток «Норникеля» будет положительный, то инвесторам будут выплачивать промежуточные дивиденды.