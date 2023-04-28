👉Новый стандарт ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: как изменились требования проведения инвентаризации и ее учета

Обновленный стандарт содержит два основных раздела: требования к инвентаризации и случаи ее обязательного проведения.
- Активы, оказавшиеся в излишке – по их реальной стоимости или по балансовой, или по балансовой стоимости аналогов.
- Недостача активов – по балансовой стоимости активов.
- Расхождение в суммах дебиторской задолженности и обязательств, за исключением указанных в п.4 суммах, вытекающих из документов, подтверждающих эту задолженность, обязательства и признаваемых правильными экономических субъектов.
- Расхождения в суммах оценочных обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств – в суммах, подтвержденных соответствующими расчетами.
- вести бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2023 года;
- использовать в работе шесть ФСБУ и не бояться сложных формулировок;
- избегать типичных ошибок других бухгалтеров;
- понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании;
- работать быстро и без штрафов.
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