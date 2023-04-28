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ФСБУ

👉Новый стандарт ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»: как изменились требования проведения инвентаризации и ее учета

Минфин опубликовал новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Стандарт станет обязательным к применению с 1 апреля 2025 года, но организации могут внедрить изменения раньше установленного срока.
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Обновленный стандарт содержит два основных раздела: требования к инвентаризации и случаи ее обязательного проведения.

Подробно рассказываем о главных правилах работы с ФСБУ, которые надо знать прямо сейчас, на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы».

Результаты инвентаризации подлежат бухгалтерскому учету в следующей оценке:

  1. Активы, оказавшиеся в излишке – по их реальной стоимости или по балансовой, или по балансовой стоимости аналогов.

  2. Недостача активов – по балансовой стоимости активов.

  3. Расхождение в суммах дебиторской задолженности и обязательств, за исключением указанных в п.4 суммах, вытекающих из документов, подтверждающих эту задолженность, обязательства и признаваемых правильными экономических субъектов.

  4. Расхождения в суммах оценочных обязательств, отложенных налоговых активов и обязательств – в суммах, подтвержденных соответствующими расчетами.

Больше информации об обязательной инвентаризации, сроках проведения для каждого основания, порядке документального оформления – вы получите на курсе «Шесть новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы».

За время обучения вы научитесь:

  • вести бухгалтерскую отчетность по новым правилам 2023 года;

  • использовать в работе шесть ФСБУ и не бояться сложных формулировок;

  • избегать типичных ошибок других бухгалтеров;

  • понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании;

  • работать быстро и без штрафов.

По окончании курса получите удостоверение о повышение квалификации, будете работать эффективнее и сможете увеличить свой доход.

Посмотрите полную программу курса и запишитесь на первый бесплатный урок – это можно сделать здесь.

Комментарии

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