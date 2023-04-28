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Экономические преступления

❌Телеграм-каналы, которые предлагают обнал, массово блокируют. Эксперты говорят, что использовать такие каналы надо было перестать уже давно

Правоохранители взялись за сервисы и ботов, которые занимались обналичкой денежных средств, в Телеграм.
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Такие каналы и сервисы часто закрывают за последнее время, пишет Телеграм-канал «Банкста».

Вероятно, это часть общей борьбы с обналом, которую ведут власти: в тех же «блогерских» делах последних месяцев все чаще фигурирует статья 174.1 УК – «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».

Налоговый адвокат Вячеслав Василевский подтверждает «волну» борьбы с обналом в Телеграме. «Вчера клиент мой обратил на это моё внимание», добавляет Василевский.

– Вообще меня удивляют многие каналы, которые предлагают услуги и обналичивания, и покупки «бумажного» НДС абсолютно это не скрывая, – говорит Иван Кузнецов, руководитель Центра налоговой и корпоративной безопасности бизнеса «Compliance Решения». – Такие услуги как минимум нарушают закон «О рекламе» и НК с УК тоже. Системна ли борьба, сказать сложно, в том числе потому что не думаю, что всех «Чекалиных» привлекди к ответственности.

Комментарии

1
  • Логотип Мирам
    Мирам 33 минуты назад

    – Вообще меня удивляют многие каналы, которые предлагают услуги и обналичивания

    еще больше меня удивляют их пользователи

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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