Минфин высказался против сохранения УСН для ювелиров

С 2023 года ювелирный бизнес лишился права на УСН и ПСН. Но представители отрасли не теряют надежды вернуть все, как было, обращаются в Минфин.

Минфин объяснил, что все дело в НДС. Бизнес на УСН и ПСН нее платит НДС, а их конкуренты на ОСНО – платят.

Это создает неравные экономические условия между предприятиями отрасли, считает Минфин.

Фактически это приводит к переходу большого количества производителей ювелирных изделий на специальные налоговые режимы и, как следствие, выводу существенной доли оборота ювелирных изделий из-под НДС и снижению доходов федерального бюджета. Об этом говорится в письме Минфина от 28.03.2023 № 03-11-11/26814.

Предложение о сохранении права на применение УСН и ПСН для малого ювелирного бизнеса Минфин не поддерживает.