Путин поручил уточнить порядок выплаты дивидендов инвесторам из недружественных стран

Условия выплат могут смягчить, если держатели акций будут направлять средства для развития бизнеса в РФ.

До 20 мая 2023 года правительство предоставит идеи о новом порядке выплаты дивидендов держателям акций из недружественных государств. Такое поручение дал президент Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля.

В марте 2023 года на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей Владимир Путин заявил, что страна вынуждена ограничить вывод дивидендов на Запад в ответ на блокировку активов РФ.

Тогда же президент добавил, что эта позиция может быть скорректирована, ограничения могут смягчить, если выплаты направятся на развитие бизнеса в РФ.