Хотите найти работу, не вставая с дивана? Просто вовремя заглядывайте в почту

В 2023 году работу не обязательно искать активно, перерывая сайт с тысячами вакансий, настраивая фильтры, отбрасывая десятки неподходящих резюме. Достаточно просто подписаться на рассылку.

Зачем мне подписка на вакансии?

Клерк.Работа — это поиск вакансий, ориентированных в первую очередь на бухгалтеров. При этом здесь вы можете найти новую работу, подработку или совершить переход на новый уровень в карьере и стать, например, финансовым директором.

Подписка поможет своевременно получать информацию о новых вакансиях, которые вас интересуют. Не нужно никаких настроек — просто укажите свою электронную почту и нажмите «Подписаться»:

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Работодатели предлагают достойную заработную плату и разные условия труда:

удаленно, в офисе, комбинированный режим;

ведение полностью бухгалтерии организации или ИП, руководство бухгалтерией, ведение конкретного участка;

стандартный соцпакет, ДМС, бонусы в виде оплаты занятий в спортзале или бассейне, бесплатное питание, отдых за счет компании.

Вы можете выбрать то, что вам больше понравится.

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