Отечественным предприятиям продлят госгарантии

Правительство продлит программу государственных гарантий отечественным предприятиям. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на премьер-министра Михаила Мишустина.
На эти цели из бюджета выделят 300 млрд рублей.
«Мы рассчитываем, что это повысит привлекательность капиталовложений в самых разных отраслях. Это также позволит бизнесу решить ряд неотложных задач, в том числе, провести экологическую модернизацию алюминиевых заводов в Братске, в Иркутске, в Красноярске, в Новокузнецке, и поможет улучшить условия для проживающих рядом с этими производствами людей», - сообщил Михаил Мишустин.
Предприятия смогут закрыть до 100% обязательств по кредитам и выпускам облигаций.
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