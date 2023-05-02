Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Банки

Сбер переходит на Единую биометрическую систему

Банк спросит у клиентов разрешение на передачу биометрии в единую систему. С 30 сентября 2023 компании не имеют права работать с биометрическими данными без использования ЕБС.
89

Сбербанк завершает переход на Единую биометрическую систему (ЕБС) и готов следовать требованиям закона о защите биометрических персональных данных. Об этом пишет замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

«Сейчас Сбер занимается настройкой необходимой инфраструктуры, обеспечивая свои каналы криптозащитой - это тоже требование закона. Далее стартует перенос на госсервера биометрических данных клиентов, и банк будет обязан получить согласие каждого из них», - сказано в сообщении.

Банк сохранит все свои биометрические сервисы. Единственное изменение в том, что образцы теперь будут храниться в ЕБС.

Сбербанк спросит разрешение у клиентов на передачу биометрии. Если возражений не будет, то изображения лица и записи голоса будут автоматически переданы в ЕБС по защищенному каналу.

Запретить сбор и обработку биометрии можно в МФЦ, а с 1 января 2024 года Минцифры обещает сделать такой же функционал на Госуслугах.

С 30 сентября 2023 года компании, которые работают с биометрией без использования ЕБС, рискуют попасть под административную и уголовную ответственность.

Комментарии

2
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 49 минут назад

    Главный бухгалтер

    Запретить сбор и обработку биометрии можно в МФЦ, 

    то есть что бы сказать Сберу что я не хочу с биометрией, то сначала нужно в МФЦ сбегать?

    а с 1 января 2024 года Минцифры обещает сделать такой же функционал на Госуслугах.

    такой же - это в том смысле, что, чтобы отказаться от биометрии на Госууслугах, сначала нужно подать заявление в.... Сбер?

    во привязались то!

    • Логотип Лидия Анатольевна
      Лидия Анатольевна 10 минут назад

      Лидия Новожилова

      Замутили конкретно. Цифровизация, однако.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Елена Аверичева1
Елена Аверичева1
Ведение бизнеса

Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни

Любому руководителю предприятия важно знать, что такое полная себестоимость продукции и что она себя включает. Расскажу, почему важно посчитать полную себестоимость продукта и как это влияет на общую прибыль.

Зачем нужно считать прибыль каждого продукта. История из жизни
9
241
Логотип Фискалам.нет
Фискалам.нет
Налоговые проверки

Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать

Какие документы могут запросить налоговики в рамках предпроверочного анализа. Тенденции судебной практики и возможные варианты защиты компании от произвола инспекторов.

Запросы налоговой в рамках предпроверочного анализа. Что инспекторы могут потребовать
69
Логотип 1CVDGB
1CVDGB

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?

В связи с тем, что с начала 2023 года датой получения дохода стал день получения зарплаты, НДФЛ приходится удерживать как с аванса, так и с оставшейся ее части. Такие изменения сказались на том, что в базе 1С при расчете налога стали возникать ошибки. Поэтому необходимо разобраться в том, как устранить эту проблему.

Ошибки в расчете НДФЛ в базе 1С. Как исправить?
219
Логотип Калуга Астрал
Калуга Астрал
ЭДО

Новые форматы документов: электронный заказ-заявка и электронный договор фрахтования

Система передачи электронных перевозочных документов начала действовать с 1 сентября 2022 года. А с марта 2023 года в ГИС ЭПД добавили новые форматы документов.

Новые форматы документов: электронный заказ-заявка и электронный договор фрахтования
116
Логотип Кира Групп
Кира Групп
Оптимизация налогообложения

Налоговая оптимизация: как экономить легально 

Какой руководитель бизнеса не желает сэкономить на налогах? Но все ли способы оптимизации одинаково полезны и безопасны? Рассказываем о легальных схемах.

Налоговая оптимизация: как экономить легально 
233
Логотип flegma2003@mail.ru
flegma2003@mail.ru
Семейный кодекс

Раздел подарков при разводе. Сложное дело

Как быть с подарками? Этот вопрос волнует многие пары, когда дело доходит до развода. В этой истории камнем преткновения стал чайный сервис, подаренные молодоженам на свадьбу.

Раздел подарков при разводе. Сложное дело
17
233
Логотип Клерк
Клерк
Налоговые проверки

Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП

Налоговики собрались к вам в гости с выездной проверкой. Что делать перед проверкой, чтобы по итогам вы не заработали себе кучу проблем — даем пять простых, но полезных правил.

Пять правил, которые помогут минимизировать потери при ВНП
191
Читать еще