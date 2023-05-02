Сбер переходит на Единую биометрическую систему

Банк спросит у клиентов разрешение на передачу биометрии в единую систему. С 30 сентября 2023 компании не имеют права работать с биометрическими данными без использования ЕБС.

Сбербанк завершает переход на Единую биометрическую систему (ЕБС) и готов следовать требованиям закона о защите биометрических персональных данных. Об этом пишет замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем телеграм-канале.

«Сейчас Сбер занимается настройкой необходимой инфраструктуры, обеспечивая свои каналы криптозащитой - это тоже требование закона. Далее стартует перенос на госсервера биометрических данных клиентов, и банк будет обязан получить согласие каждого из них», - сказано в сообщении.

Банк сохранит все свои биометрические сервисы. Единственное изменение в том, что образцы теперь будут храниться в ЕБС.

Сбербанк спросит разрешение у клиентов на передачу биометрии. Если возражений не будет, то изображения лица и записи голоса будут автоматически переданы в ЕБС по защищенному каналу.

Запретить сбор и обработку биометрии можно в МФЦ, а с 1 января 2024 года Минцифры обещает сделать такой же функционал на Госуслугах.

С 30 сентября 2023 года компании, которые работают с биометрией без использования ЕБС, рискуют попасть под административную и уголовную ответственность.