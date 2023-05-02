Предложили снять 3-балльное ограничение на перерасчет пенсии работающим пенсионерам. И сделать индексацию

Законопроект внесли депутаты Ленинградской области.
Ограничение для перерасчета будет не 3 балла, а 10.
То есть, максимум за год пенсионер получит столько же баллов, сколько и его молодые коллеги с такой же зарплатой.
Сейчас, если у пенсионера высокая зарплата, то взносы, превышающие 3 балла, просто остаются в СФР и не влияют на пенсию человека.
Кроме того, проект предполагает индексацию пенсий работающим пенсионерам с 01.01.2023.
Предлагают пересчитать пенсии с учетом стоимости пенсионного балла на 2023 год.
Принятие законопроекта позволит восстановить социальную справедливость в отношении работающих пенсионеров и повысить уровень их материального благосостояния, говорится в пояснительной записке.
Комментарии