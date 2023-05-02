«Клерк» + «Контур» = любовь уже шесть лет

Каждый партнер «Клерку» дорог, но с некоторыми мы работаем уже много лет и стали настоящими друзьями.
Только посмотрите, сколько всего мы создали за время партнерства с 1 мая 2017 года:
Блог компании на «Клерке» просмотрели 706 480 раз, у него 2290 подписчиков.
Выпустили 124 статьи.
Самая читаемая статья «Как платить страховые взносы за декабрь 2022 года» набрала 458 тысяч просмотров!
Объявления компании показали на «Клерке» 1 202 907 раз.
Сегодня компания «Контур» входит в пятерку лидеров в рейтинге в категории «Электронная отчетность».
У «Контура», как и у «Клерка» индивидуальный стиль обложек, который легко узнать в ленте:
Коллеги, желаем вам дальнейшей успешной работы, еще больше читателей и клиентов, оставайтесь с нами!
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