«Клерк» + «Контур» = любовь уже шесть лет

Наше сотрудничество с «Контуром» длится уже 6 лет. Посчитали, сколько всего успели сделать за это время. Результаты впечатляют.

Каждый партнер «Клерку» дорог, но с некоторыми мы работаем уже много лет и стали настоящими друзьями.

Только посмотрите, сколько всего мы создали за время партнерства с 1 мая 2017 года:

Блог компании на «Клерке» просмотрели 706 480 раз, у него 2290 подписчиков.

Выпустили 124 статьи.

Самая читаемая статья «Как платить страховые взносы за декабрь 2022 года» набрала 458 тысяч просмотров!

Объявления компании показали на «Клерке» 1 202 907 раз.

Сегодня компания «Контур» входит в пятерку лидеров в рейтинге в категории «Электронная отчетность».

У «Контура», как и у «Клерка» индивидуальный стиль обложек, который легко узнать в ленте:

Коллеги, желаем вам дальнейшей успешной работы, еще больше читателей и клиентов, оставайтесь с нами!