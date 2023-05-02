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Сервис «VK знакомства» увеличил аудиторию на 81%

Сервисом по поиску знакомств от компании VK пользуются 22,1 млн человек.
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В мае 2023 года пользователей сервиса «VK знакомства» стало на 81% больше, по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу сервиса.

Аудитория сервиса знакомств достигла 22,1 млн человек.

С марта по декабрь 2022 года сервис для знакомств «Мамба» прибавил к аудитории 20%, добравшись до отметки в 70 млн пользователей.

Ранее мы писали, что приложение Tinder уйдет из страны к 30 июня 2023 года. Американская компания приняла решение прекратить деятельность в РФ.

Комментарии

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