Таможня завела на 47 уголовных дел меньше

С начала года ФТС завела 563 уголовных дела, большинство из них возбуждены контрабанду и уклонение от уплаты таможенных платежей.

В первом квартале 2023 года Федеральная таможенная служба возбудила 563 уголовных дела, что на 47 дел меньше, чем за тот же период в 2022 году. Об этом сказано в официальном телеграм-канале ФТС.

«Большая часть – 229 дел – возбуждены по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов (ст. 226.1 УК РФ). Стоимость таких товаров, незаконно перемещенных через таможенную границу ЕАЭС, составила 1,6 млрд рублей», - говорится в сообщении.

98 дел завели за уклонение от уплаты таможенных платежей, 8 – за нарушение валютного законодательства, 62 – за перевод средств по подложным документам и 25 уголовных дел за контрабанду наличных.

ФТС в первом квартале 2023 года изъяла 106 кг наркотических средств и 14,8 кг сильнодействующих веществ. За контрабанду запрещенных веществ возбудили 36 уголовных дел.