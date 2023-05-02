Минэкономразвития предупредил, что летом перелеты подорожают на 10%, а отели – на 15%

Средняя цена на трехзвездочные отели будет около 4,7 тыс. рублей. Больше всего вырастет стоимость отдыха в гостиницах премиального сегмента.

В июле 2023 года стоимость проживания в отелях поднимется на 8-15% по сравнению с тем же месяцем в 2022 году. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минэкономразвития Максима Решетникова.

В среднем отдых в трехзвездочном отеле будет стоить чуть больше 4,7 тыс. рублей. На 15% подорожает пребывание в отелях с четырьмя и пятью «звездами».

Это связано с дефицитом, который возник в сегменте премиального обслуживания. В марте 2023 года цены на размещения в дорогих гостиницах уже выросли на 8%.

Стоимость авиабилетов вырастет не менее чем на 10%, в период отпусков туристический поток увеличится на 5%.