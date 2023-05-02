Что меняет ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация»‎? Напоминание для бухгалтера

Чтобы бухгалтеры не расслаблялись, им все время подкидывают какие-то новые правила, нормы, стандарты. С нового года приказом Минфина утвержден новый ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», применимый для инвентаризации активов и обязательств.

В стандарте прописали новые понятия, а также закрепили старые, традиционно использовавшиеся в бухучете.

Например, теперь результатом инвентаризации официально признается выявленное при инвентаризации расхождение между фактическим наличием объектов и данными бухучета. А фактическим наличием объектов инвентаризации признают действительное существование объектов, их состояние и обоснованность нахождения в компании.

Помимо терминов, в стандарте описываются основные требования к проведению инвентаризации и случаи проведения обязательной инвентаризации.

Официально применять новый ФСБУ нужно с 1 апреля 2025 года, но подготовиться советуем уже сейчас на обновленном курсе повышения квалификации по новым ФСБУ.

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