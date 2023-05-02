Семейный отель в Крыму получил льготное финансирование по государственной программе

Средства пойдут на строительство нового корпуса и проведение ремонта. Отель Golden Family Resort сможет принимать до 1 тыс. отдыхающих каждый год.

Банк РНКБ предоставил отелю Golden Family Resort в Алуште льготное финансирование на сумму 100 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента корпоративного бизнеса Корпорации МСП Сергея Билецкого.

Предприниматели потратят средства на расширение бизнеса, строительство нового корпуса, проведение ремонта и на реконструкцию точки питания.

«Инвестиционный проект позволит ввести в эксплуатацию дополнительный номерной фонд общей площадью около 500 кв. м. Отель сможет дополнительно принимать до 1 тыс. отдыхающих в год и создать новые рабочие места», - сообщил Сергей Билецкий.

Льготное финансирование предоставили в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство». Процентная ставка по кредиту не превышает 4% годовых для малых и микропредприятий и не больше 2,5% для среднего бизнеса.