В марте на полгода увеличился средний срок потребительского кредита

Клиенты банков уменьшают ежемесячный платеж по кредитам: чем больше срок, тем меньше заемщик платит каждый месяц.

В марте 2023 года средний срок, на который банки выдавали потребительские кредиты, увеличился на полгода, до 4,9 лет. Об этом сообщается на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наибольший средний срок потребительского кредита – 5,2 года. На таких условия средства берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и Иркутской области.

В Краснодарском крае зафиксирован наименьший средний срок потребительских кредитов – 4,5 года.

«Увеличение срока кредитования обусловлено стремлением как банков, так и самих граждан к сокращению долговой нагрузки путем снижения ежемесячного платежа по потребкредитам. Иными словами, чем больше срок потребкредита, тем меньше заемщик платит по нему каждый месяц», - сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Банки выдают потребительские кредиты клиентам, у которых Персональный кредитный рейтинг находится на высоком уровне.