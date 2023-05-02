Франчайзинг посчитали дроблением. Сеть Zenden снова проиграла суд

Zenden не согласилась с решением ИФНС и оспорила его. Но все суды были на стороне налоговиков (дело № А11-15678/2019).
Недавно состоялось заседание суда кассационной инстанции. Компания снова проиграла.
Вот аргументы бизнеса и налоговиков:
Аргументы в пользу налоговиков, которые признал суд
Аргументы, которые приводит Zenden в свою пользу
-
для 12 ИП из 22 «Дом одежды» был единственным поставщиком;
-
база 1С «Дома одежды» использовалась для контроля и учета за деятельностью ИП;
-
была трудовая миграция сотрудников между компанией и ИП.
-
«Дом одежды» и 22 ИП объединяет лишь факт использования единого товарного знака Zenden;
-
все ИП зарегистрированы в разное время – с 1995 по 2014 годы;
-
многие ИП занимались другими видами деятельности, торговали товарами, приобретаемыми у других поставщиков, открывали магазины других франчайзинговых сетей (INCITY, ТВОЕ, ECCO и т.д.);
-
доказательства налоговиков построены на основе изъятой базы 1С, но диска с базой в деле нет, так как он был утрачен при неустановленных обстоятельствах.
Ранее об этом деле рассказывал Сергей Кошелев в материале «Франчайзинг под ударом: налоговики везде видят схемы. Громкое дело Zenden на 867 млн. Компанию не оставят в покое».
Комментарии