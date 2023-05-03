Вырос спрос на деловые поездки в Китай, Оман и Швейцарию

Количество командировок в апреле 2023 года выросло на 129%. Чаще всего деловые поездки совершаются внутри страны.

По сравнению с мартом 2023 года, в апреле на 23% выросло число зарубежных командировок. Относительно апреля 2022 года рост составил 129%. Об этом пишет «RB.RU» со ссылкой на платформу по организациям командировок «Ракета».

Поездки по РФ занимают первое место среди всех командировок. Армения, Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, ОАЭ, Турция и Узбекистан также остаются среди популярных направлений.

Также увеличился спрос на деловые поездки в Швейцарию, Оман и Китай.

По сравнению с апрелем 2022 года, стоимость авиаперелетов для корпоративного сегмента выросла на 20%. Гостиницы стали дороже на 5%. Железнодорожный транспорт подорожал на 31%, а трансфер – на 61%.