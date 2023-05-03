Налоговики зачисляют налог по УСН на ЕНП из-за несуществующей ошибки в платежке

ИП уплатил аванс по УСН платежкой-02, но налоговики зачислили его на ЕНС в составе ЕНП, а начисление не произвели. То есть, платежка не сработала как уведомление.

Причина – ошибка в налоговом периоде. Якобы, он не указан в платежке.

Но парадокс заключается в том, что период там указан и никакой ошибки нет.

В Telegram-чате ФНС налогоплательщик привел фрагмент платежки и просит налоговиков указать, где конкретно там ошибка.

«По утверждению инспектора, теперь чтобы исправить ошибку (которую не совершал), мне нужно заполнить уведомление об исчисленных суммах налогов по форме 1110355», – негодует ИП.

ФНС в ответ на это сообщение пишет, что в 2023 году можно платить налоги платежками-02, но исправить ошибку в них можно только уведомлением.

То есть, фактически ответа на вопрос так и не дали.

Где налоговики разглядели ошибку, если ее там нет?

Кстати, чтобы исправить ошибку в периоде, а также КБК, КПП и ОКТМО в платежке-02, надо сдать уведомление, где будет 2 строки — с неправильными данными и нулевой суммой и правильными.