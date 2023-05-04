🔀 У ИП на ЕНС одновременно есть долг по одному налогу и резерв по другому

Вот уже несколько месяцев налоговики оповещают бизнес о сальдо ЕНС через свой Telegram-чат. Причем оглашают только размер отрицательного сальдо. Положительное и зарезервированная сумма – это налоговая тайна.
В одном из своих ответов ФНС сообщила, что у ИП есть отрицательное сальдо ЕНС из-за неуплаты налога по УСН и одновременно зарезервированная сумма взносов.
Этот ответ удивил подписчиков чата. Налоговикам задали вопрос – как такое возможно? Ответа на него пока нет.
Кстати, на сайте ФНС сказано, что отложенная сумма будет направлена в счет погашения другой задолженности, если сальдо по ЕНС станет отрицательным и возникнет другое более раннее обязательство по уплате. В этот срок резерв расформируют.
Но, как показывает практика, никакого разрезервирования не происходит. Деньги лежат на резерве, притом, что на ЕНС – долги.
Ранее мы рассказывали, что компания безуспешно пытается вызволить деньги с резерва, но заявление об отмене зачета не помогает.
Комментарии1
Андрей Ф.JB
Именно так. Висит переплата по УСН за 2022 год. "Неподъёмная" на ЕНС. Отправил очередное Уведомление по сроку 25.04. Ничего не зачлось. Сальдо теперь отрицательное. Созвонился с налоговой - говорят, что всё видят, понимают, но ничего пока сделать не могут: позвоните после майсских... Эх.