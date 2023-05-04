🔀 У ИП на ЕНС одновременно есть долг по одному налогу и резерв по другому

Зарезервированная сумма налога остается в резерве только в том случае, если нет долгов по другим налогам. Если есть долги, резерв распотрошат и направят на их погашение. Это в теории. На практике бывает иначе.

Вот уже несколько месяцев налоговики оповещают бизнес о сальдо ЕНС через свой Telegram-чат. Причем оглашают только размер отрицательного сальдо. Положительное и зарезервированная сумма – это налоговая тайна.

В одном из своих ответов ФНС сообщила, что у ИП есть отрицательное сальдо ЕНС из-за неуплаты налога по УСН и одновременно зарезервированная сумма взносов.

Этот ответ удивил подписчиков чата. Налоговикам задали вопрос – как такое возможно? Ответа на него пока нет.

Кстати, на сайте ФНС сказано, что отложенная сумма будет направлена в счет погашения другой задолженности, если сальдо по ЕНС станет отрицательным и возникнет другое более раннее обязательство по уплате. В этот срок резерв расформируют.

Но, как показывает практика, никакого разрезервирования не происходит. Деньги лежат на резерве, притом, что на ЕНС – долги.

Ранее мы рассказывали, что компания безуспешно пытается вызволить деньги с резерва, но заявление об отмене зачета не помогает.