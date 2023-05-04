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ЕНП (единый налоговый платеж)

🔀 У ИП на ЕНС одновременно есть долг по одному налогу и резерв по другому

Зарезервированная сумма налога остается в резерве только в том случае, если нет долгов по другим налогам. Если есть долги, резерв распотрошат и направят на их погашение. Это в теории. На практике бывает иначе.
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Вот уже несколько месяцев налоговики оповещают бизнес о сальдо ЕНС через свой Telegram-чат. Причем оглашают только размер отрицательного сальдо. Положительное и зарезервированная сумма – это налоговая тайна.

В одном из своих ответов ФНС сообщила, что у ИП есть отрицательное сальдо ЕНС из-за неуплаты налога по УСН и одновременно зарезервированная сумма взносов.

Этот ответ удивил подписчиков чата. Налоговикам задали вопрос – как такое возможно? Ответа на него пока нет.

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Кстати, на сайте ФНС сказано, что отложенная сумма будет направлена в счет погашения другой задолженности, если сальдо по ЕНС станет отрицательным и возникнет другое более раннее обязательство по уплате. В этот срок резерв расформируют.

Но, как показывает практика, никакого разрезервирования не происходит. Деньги лежат на резерве, притом, что на ЕНС – долги.

Ранее мы рассказывали, что компания безуспешно пытается вызволить деньги с резерва, но заявление об отмене зачета не помогает.

Комментарии

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  • Логотип domingo SPb
    domingo SPb 1 минуту назад

    Андрей Ф.JB

    Именно так. Висит переплата по УСН за 2022 год. "Неподъёмная" на ЕНС. Отправил очередное Уведомление по сроку 25.04. Ничего не зачлось. Сальдо теперь отрицательное. Созвонился с налоговой - говорят, что всё видят, понимают, но ничего пока сделать не могут: позвоните после майсских... Эх.

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