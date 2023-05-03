Российская компания не может взять на вычет казахстанский НДС 12%

НДС от казахстанского поставщика принять на вычет нельзя, поясняет Минфин в письме от 23.03.2023 № 03-07-13/1/25032.
Ситуация такая: Филиал российской организации в Казахстане закупает товар в Казахстане у местных юрлиц для деятельности головного офиса. Казахские юрлица выдаются счета-фактуры с установленным в Казахстане НДС 12%.
Но российская компания взять на вычет этот НДС не может.
Вычет по НДС, предъявленному иностранными организациями, в том числе из Республики Казахстан, при приобретении товаров на территории Казахстана, нормами НК РФ не предусмотрен, сообщает Минфин.
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