Российская компания не может взять на вычет казахстанский НДС 12%

Дробление бизнеса – законно или налоговое преступление. Какие способы оптимизации доступны блогерам

Весь интернет сейчас обсуждает горячие истории об уклонении от налогов известных блогеров. Под гребенку ФНС попали многие инста и не только лица. Некоторые из них просто не платили налоги в бюджет, а более умные занимались дроблением своего бизнеса. Давайте обсудим, что это такое и какие способы оптимизации бизнеса допустимы в блогсфере.